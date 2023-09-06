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В Индии объяснили использование слова «Бхарат» на пригласительных на саммит G20

В Индии объяснили использование слова "Бхарат" на пригласительных на саммит G20

Использование в материалах к саммиту «Большой двадцатки», который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, в обозначении принимающей страны слова «Бхарат» вместо принятого для таких случаев англоязычного варианта «Индия» не является попыткой ребрендинга государства.

Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью агентству ANI, власти республики лишь использовали закрепленное в конституции название.

Слово «Бхарат» было использовано в официальном приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму, на который приглашены лидеры государств «Большой двадцатки», а также в буклете «Бхарат – мать демократии», врученном иностранным делегатам. Это было впервые сделано на международном уровне, для которого обычно использовалось слово «Индия», и вызвало спекуляции среди индийских политиков по поводу того, что правящая «Бхаратия джаната пати» (Индийская народная партия) планирует впредь использовать на международном уровне слово «Бхарат».

«Нет, «Индия, а также Бхарат» – так написано в конституции. Я просто призываю каждого прочитать ее», – заявил Джайшанкар на вопрос, означает ли использование слова «Бхарат» в приглашении ребрендинг страны. Вместе с тем министр отметил, что употребление слова «Бхарат» в некотором смысле подразумевает определенное значение, понимание и коннотацию и это отражено в конституции».

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