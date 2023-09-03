Чернышевский: Российская армия – не армянская, которую Азербайджан избивал дронами (видео)

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Как передает Minval.az, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube проанализировал действия ВС России с начала вторжения в Украину по сей день и рассказал, чему они научились.

«В первый период войны российская армия демонстрировала полное неумение воевать, абсолютное пренебрежение к законам военного искусства, бездарность руководства, тактическую негибкость и неповоротливость.

Война продолжается год и 7 месяцев. Чему научилась российская армия? Что она продемонстрировала, чего она никогда не делала раньше», – вопрошает эксперт.

«Первое и важнейшее достижение – российские войска научились быстро и эффективно отступать. Следует отметить, что никогда раньше, ни в одной войне со времен Ивана Третьего в 15-м веке, подобного искусства отступать русская армия не демонстрировала. Обычно все было наоборот. Обычно она попадала в окружение и терпела разгромное поражение.

В эту войну русская армия избегает крупных разгромов. Бежать русская армия научилась мастерски. Она побед столько не одержала, сколько совершила блистательных бегств от противника. Это на самом деле достаточно высокое военное достижение. Оно не самое славное, но очень практичное. Русская армия впервые научилась отступать. С военной точки зрения российская армия демонстрирует то, что она никогда не показывала за всю свою историю – она блестяще научилась удирать, сохраняя при этом личный состав и технику», – отметил он.

«Во-вторых, российская армия очень эффективно приспособилась к войне дронов. Когда война начиналась, Украина обладала абсолютным превосходством в использовании дронов. «Байрактары» стали символом этой войны, и Украина громила российские колонны, рвавшиеся к Киеву, Кривому Рогу и Одессе. А теперь превосходство в дронах перешло к России. Это плохо для Украины, но это показывает, что Россия не утратила способности адаптироваться к новым условиям войны.

Оказалось, что российская армия – это не армянская армия, которую азербайджанцы избивали с помощью дронов, и что она к этому новому виду оружия приспособилась», – заявил Чернышевский.

«В-третьих, столкнувшись с войной дронов, Россия развернула в огромном количестве средства РЭБ. К этому были предпосылки, ибо еще в армии СССР готовились к такого рода войне. Это было ожидаемо. Неожиданным стало, насколько это быстро и эффективно было сделано. Российские средства РЭБ просто парализовали возможности Украины в ходе контрнаступления использовать свои дроны. По средствам РЭБ российская армия на данный момент превосходит украинскую», – добавил специалист.

«Еще один успех российской армии – использование тактики «Вагнера». Столкнувшись с тем, что батальонно-тактическими группами воевать получается плохо, Россия применила тактику ЧВК «Вагнер» – когда группы из 15-30 человек при поддержке артиллерии шли в атаку по разным направлениям, прощупывая оборону противника. Они теперь так воюют. В тактическом ключе российская армия показала, что она тоже что-то может. Не надо думать, что российская армия – это сплошные пьяницы, медведи, идиоты и дураки. Даже в своем плохом состоянии российская армия – это серьезный враг», – сказал эксперт.

«И вот здесь мы переходим к последнему. Российские генералы – не бездарные тупицы. Они профессионалы, они ремесленники, крепко знающие свое дело. Их недооценивать не стоит. Они смогли организовать отступление российских войск и спасли солдат и технику. Плюс они взяли и создали мощную фортификационную линию в голом поле. Плюс это решение по минам, которое поставило в тупик западных военных экспертов. Они взяли и заминировали от Днепра до Белгородской области колоссальную территорию. Надо же было до этого додуматься и сделать это. Как бы тупо это не выглядело, но это эффективно», – отметил он.

«Да, война методом жестокого естественного отбора улучшает в каком-то смысле российскую армию, но гибель лучших солдат, выбывание и разочарование способных офицеров, коррупция на крови в низах делают российскую армию нереформируемой даже под воздействием войны. Скорее, она будет разгромлена, чем изменится и сможет противостоять украинцам, как в свое время Красная армия изменилась и смогла победить Вермахт. Российская армия на это неспособна», – подытожил Чернышевский.