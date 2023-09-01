Дорога Агдам-Ханкенди электрифицирована (фото)

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На автомобильную дорогу Агдам-Аскеран-Ханкенди подана электроэнергия. Завершено строительство линии электропередачи протяженностью 1500 метров, уточняет АПА.

К месту нахождения продовольственных грузов, которые АОКП хочет отправить в Ханкенди, проведена линия электропередачи протяженностью 1500 метров от подстанции 110/35/10 кВ Агдам-2.

Отметим, что автомобильный караван с продовольствием, направленный азербайджанским обществом Красного Полумесяца (АОКП) из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже четвертые сутки ждет на автомобильной дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.