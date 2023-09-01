Анкара озабочена столкновениями между боевиками PKK/YPG и арабами в Сирии

107 Просмотров

Турция обеспокоена продолжающимися вооруженными столкновениями между террористами PKK/YPG и этническими арабами в районе Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Читайте также: Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео)

В ведомстве подчеркнули, что Анкара внимательно следит за развитием событий в регионе.

«Подобное развитие событий является очередным проявлением попыток террористической организации доминировать над коренными народами Сирии посредством насилия и давления, нарушая основные права человека. Надеемся, что сторонники террористической организации увидят истинное лицо PKK», – говорится в сообщении.