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Анкара озабочена столкновениями между боевиками PKK/YPG и арабами в Сирии

Анкара озабочена столкновениями между боевиками PKK/YPG и арабами в Сирии

Турция обеспокоена продолжающимися вооруженными столкновениями между террористами PKK/YPG и этническими арабами в районе Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

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В ведомстве подчеркнули, что Анкара внимательно следит за развитием событий в регионе.

«Подобное развитие событий является очередным проявлением попыток террористической организации доминировать над коренными народами Сирии посредством насилия и давления, нарушая основные права человека. Надеемся, что сторонники террористической организации увидят истинное лицо PKK», – говорится в сообщении.

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