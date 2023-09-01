Армения концентрирует боевую технику и живую силу в зодском направлении

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С утра 1 сентября подразделения ВС Армении, расположенные в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, обостряют ситуацию в регионе, обстреливая позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджара из стрелкового оружия, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА.

Как сообщает Минобороны, армянская сторона концентрирует дополнительную боевую технику и живую силу на своих позициях в направлении населенного пункта Зод Басаркечерского района.

«Армянская сторона распространяет дезинформацию и пытается создать неправильное мнение в международном сообществе, чтобы создать основу для дальнейших провокаций.

Информируем вас, что вся ответственность за напряженность и ее последствия лежит на военном и политическом руководстве Армении», – говорится в сообщении Минобороны.