Закир Гасанов посетил мавзолей Ататюрка «Аныткабир» (фото)

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В рамках рабочего визита в братскую страну министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в сопровождении возглавляемой им делегации посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка – Аныткабир.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Министр обороны, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие гости возложили венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтили его светлую память.

Генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в Книгe памяти.

Рабочий визит министра обороны в Турцию продолжается.