Закир Гасанов посетил мавзолей Ататюрка «Аныткабир» (фото)

В рамках рабочего визита в братскую страну министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в сопровождении возглавляемой им делегации посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка – Аныткабир.
Информацию об этом распространило Министерство обороны.
Министр обороны, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие гости возложили венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтили его светлую память.
Генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в Книгe памяти.
Рабочий визит министра обороны в Турцию продолжается.