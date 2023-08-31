Самвел Бабаян призвал открыть Агдамскую дорогу: Устроили цирк и ведут людей к уничтожению

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Грузы в Карабах должны поступать и через Агдам, и через Лачинскую дорогу, заявил Самвел Бабаян, бывший «секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха», сообщает телеграм-канал Minval -LIVE.

«Надо дать пакетное решение этой проблемы. Скажем, не так чтобы через пару дней провезли одну машину через Агдам, а затем ее снова закрыли, или чтобы пропустили 10 машин через Лачин, это не решит проблему. Надо получить общее пакетное решение: ну привезли еще 10 машин, поели, и что потом? Каков будет следующий шаг?», – сказал Бабаян и добавил, что, по его мнению, «на это согласится азербайджанская сторона».

«Что делает действующая «власть» (кавычки наши – ред.) Карабаха? Она создает ситуацию, в которой обсуждается помощь через Агдам или же рассматривается исход из Карабаха. Женщины, дети уезжают первыми, короче, устраивают цирк, не понимая, что они не решают никакой проблемы. Они ведут собственный народ к уничтожению, вот и все», – сказал Бабаян.