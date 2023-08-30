Иранец пытался переправить наркотики в Азербайджан с помощью мотоплана (видео)

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В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС), был пресечен незаконный оборот крупной партии наркотиков, ввезенных контрабандой на территорию страны.

Так, в ходе мероприятий, проведенных на территории села Гарадаглы Физулинского района, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан гражданин Исламской Республики Иран Фархади Хосейн Гуламахмед оглу (1980 г.р.). У него было обнаружено и изъято 35 кг сушеной марихуаны, метамфетамин и 360 таблеток метадона. При задержании он сообщил, что доставил эти наркотики в Физулинский район, действуя в преступном сговоре с соотечественником «Надиром».

Отметим, что задержанный пытался переправить наркотики в Азербайджан с помощью специально сконструированного с этой целью мотопараплана (летательный аппарат).

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 206.3.2 (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и 234.4.1 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, транспортировка наркотиков и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.