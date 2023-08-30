Сепаратисты официально заявили о блокировке дороги Агдам-Ханкенди

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На фоне воплей о «голоде» и «смертях от недоедания» сепаратисты признались, что заблокировали дорогу Агдам-Ханкенди.

Как пишет Tg-канал Minval – LIVE, «спикер» созданного сепаратистами так называемого «парламента» Давид Игханян заявил на пресс-конференции: «На дороге «Акна-Степанакерт» (Агдам — Ханкенди — Ред.) размещен блокпост российских миротворцев, есть также пункт патрульного контроля МВД. Соответствующие государственные структуры дали указания, и я во всеуслышание могу заявить, что есть четкое решение: держать дорогу «Акна-Степанакерт» закрытой и не использовать ее, и у нашего общества не должно быть недоверия и всевозможных комментариев».

И вообще, отправив колонну с мукой, по версии сепаратистов, «Азербайджан идет на очередной провокационный политический шаг и пытается показать миру, что с их стороны предпринимаются все возможные меры для обеспечения нужд народа «Арцаха»».

Еще одна претензия: «Азербайджан пытается вытеснить «Степанакертский» офис Красного Креста с помощью своего Красного Полумесяца».

Ишханян пытается давать азербайджанской стороне ценные руководящие указания: «Они могли сделать это и попытаться установить связь со «Степанакертским» офисом. Я не говорю, что в этом случае наши подходы изменились бы, но они были бы другими», – отметил он, добавив, что эксплуатация дороги «Акна-Степанакерт» неприемлема: «У нас есть одна дорога со статусом коридора, и нам не нужен второй коридор».

Ну как тогда все вопли о «блокаде» и «голоде»? Вы уж, господа, определитесь: или у вас «голод», или попытки изобразить коллективную голодовку протеста…против чего? Против признанных границ? Международного права? Географии? В любом случае, сепаратистам уже давно пора бы понять, что игра проиграна. И лучше не пытаться выкрикивать старые реплики, когда балаган рухнул.

И тем более не стоит господину Ишханяну использовать придуманные во время оккупации названия азербайджанских городов и давать повод задавать вопросы: не строят ли в Ханкенди планов повторной оккупации? И если так, то у Азербайджана окажутся все основания отправить в Ханкенди не только караван с мукой.