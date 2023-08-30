Беспилотники нанесли удар по аэропорту Пскова (видео)

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В Пскове, что на северо-западе РФ, в районе аэропорта прозвучала серия взрывов, после которых возник сильный пожар сегодня ночью, 30 августа. Об этом сообщают российские паблики.

По словам очевидцев, аэродром был атакован несколькими неопознанными беспилотниками. Кроме пожара и взрывов, в районе аэродрома были слышны пулеметные или автоматные очереди.

По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников, атака началась в 23:40 по местному времени. Военные пытались сбить БПЛА из стрелкового оружия.

Международный аэропорт Пскова (Кресты) — аэродром совместного базирования, находящийся в ведении Министерства обороны РФ. На аэродроме дислоцирован военно-транспортный авиационный полк.

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