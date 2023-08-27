Индия получила армянский контракт на модификацию гранат?

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Президент индийской оружейной компании Munitions India Limited сообщил, что получил правительственный заказ «от одной из стран Южного Кавказа» на модификацию гранат. Об этом сообщает «Грапарак» со ссылкой на YouTube-канал Indian Defense Updates.

Название страны-заказчика не упоминается, но подчеркивается, что речь, вероятно, идет об Армении.

Между тем, другая индийская оружейная компания Bharat Forge сообщила о рекордных продажах оборонного вооружения в первом квартале этого года, включая поставку в Армению самоходных гаубиц MArG, а также гаубиц ATAGS.