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Индия получила армянский контракт на модификацию гранат?

Индия получила армянский контракт на модификацию гранат?

Президент индийской оружейной компании Munitions India Limited сообщил, что получил правительственный заказ «от одной из стран Южного Кавказа» на модификацию гранат. Об этом сообщает «Грапарак» со ссылкой на YouTube-канал Indian Defense Updates.

Название страны-заказчика не упоминается, но подчеркивается, что речь, вероятно, идет об Армении.

Между тем, другая индийская оружейная компания Bharat Forge сообщила о рекордных продажах оборонного вооружения в первом квартале этого года, включая поставку в Армению самоходных гаубиц MArG, а также гаубиц ATAGS.

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