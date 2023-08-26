Посол Каневский в Лачине: Азербайджан демонстрирует впечатляющие темпы восстановления

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Лачин сразу впечатляет своими невероятными пейзажами и природой. Об этом в своем Facebook написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

«Сегодня здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, жизнь постепенно возвращается в один из прекрасных уголков страны. Азербайджан, без преувеличения, демонстрирует впечатляющие темпы восстановления. Я очень рад тем позитивным изменениям, которые продолжаются быстрыми темпами на освобожденных от оккупации территориях после войны. Уверен, что и мы восстановим все временно оккупированные Россией территории Украины и вернем их к жизни», – добавил посол.