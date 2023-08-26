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Бизнес мужа в РФ не помеха: Премьер-министр Эстонии отказалась выйти в отставку

Бизнес мужа в РФ не помеха: Премьер-министр Эстонии отказалась выйти в отставку

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отказалась уйти в отставку из-за скандала с бизнесом ее супруга. Ранее выяснилось, что Арво Халлик является совладельцем транспортной компании Stark Logistics, которая продолжает заниматься перевозкой грузов в Россию на фоне санкций. Такое положение дел ставит в щекотливое положение жену Халлика, известную антироссийской позицией.

Каллас ранее обвиняла эстонский бизнес в сотрудничестве с Россией: «Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но за кулисами вы поддерживаете Москву».

Также известно, что отец Каллас ранее являвшийся членом компартии и министром финансов Эстонии, работал в «дочке» Сбербанка.

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