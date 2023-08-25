Деньги для «миацумщиков», или Цена слова Пашиняна

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В Армении продолжают вести «двойную игру» и подрывать территориальную целостность Азербайджана. Накануне правительство Армении выделило 4 млрд драм ($10,1 млн) в качестве межгосударственного кредита “Арцаху”. Всего же в проекте бюджета на в виде межгоскредита. Всего же в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено выделение 144 млрд драм ($390 млн) на финансирование «Арцаха». Более того, еще 450 миллионов драм кабинет министров Армении выделил на программы жилищного обеспечения 650 семей (нетрудно догадаться, что речь идет о «беженцах из Гадрута» и тому подобном контингенте).

Дело даже не в суммах кредита. Важно другое. Никол Пашинян пытается создать впечатление, будто бы Армения признала территориальную целостность Азербайджана. Но при этом правительство Армении, которое он возглавляет, выделяет деньги на финансирование сепаратистских структур и продолжение проекта «миацума».

Более того, очевидно, что в реальности эти суммы будут потрачены на провокационную активность, на военную подготовку детей и подростков, на финансирование незаконных вооруженных формирований, в частности, «полиции», «спецслужб», «армии». И уж точно без своего куска пирога не останется Араик Арутюнян и его приближенные.

Но тогда возникает вопрос: по какому праву Армения финансирует такого рода структуры в Азербайджане? Стоит ли после этого верить заявлениям Никола Пашиняна о готовности признать территориальную целостность нашей страны? И, наконец, есть ли вообще смысл вести переговоры с нынешним руководством Армении, если там делают вроде бы конструктивные заявления, но на деле продолжают финансировать «миацум»? К сожалению, слово Пашиняна стоит куда дешевле не то что выделенных сепаратистам денег, но даже проезда в ереванском автобусе.

И, наконец, еще одна сторона вопроса. В курсе ли о подобных статьях бюджета Армении аккредитованные в Ереване иностранные дипломаты? По совести говоря, это как раз тот случай, когда внешние игроки обязаны одернуть Ереван и напомнить властям Армении о международном праве вообще и их собственных обязательств в частности.

Но если этого не произойдет, молчание «внешних игроков» будет куда красноречивее их прежних заявлений о готовности всеми силами поспособствовать миру в Карабахе.

Нурани, обозреватель