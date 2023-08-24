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Представители Омбудсмена встретились с армянским диверсантом

Представители Омбудсмена встретились с армянским диверсантом

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в рамках деятельности Национального превентивного механизма членами Национальной превентивной группы (НПГ) проведено очередное посещение.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата Омбудсмена, в рамках посещения с участием врача, являющегося членом НПГ, были изучены условия содержания и обращения в следственном изоляторе, состояние обеспечения прав задержанных.

В ходе посещения был принят и член диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВС Армении Гагик Восканян, который 16 августа этого года незаконно пересек армяно-азербайджанскую государственную границу с целью совершения террора. Были изучены условия содержания Г.Восканяна, обращения с ним, обеспечение его прав в соответствии с международным и национальным законодательством. Г.Восканян выразил удовлетворение условиями содержания, обращением с ними и медицинским обслуживанием.

Принятому в конфиденциальном порядке были разъяснены его права, предоставлена информация о полномочиях Омбудсмена, предоставлены международные акты в сфере прав человека на его родном языке.

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