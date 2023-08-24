Временного поверенного Дании в пятый раз вызвали в МИД Турции

103 Просмотров

Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре Аге Сандал Мёллер в пятый раз вызван в Министерство иностранных дел в связи с продолжающимися акциями сожжения Корана перед зданием посольства Турции в Копенгагене.

Датский временный поверенный в Турции был вызван в МИД 18, 21, 22 и 23 августа, передает «Анадолу».

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Мёллер в пятый раз был вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с продолжающимися акциями сожжения Корана перед посольством Турции и некоторых мусульманских стран в Копенгагене.