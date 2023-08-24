Зятя экс-президента Армении объявили в розыск за хищение в особо крупном размере

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Экс-посла Армении в Ватикане объявили в розыск по делу об отмывании 334 млн драмов ($874 000), сообщает Armenia Today.

Преступление, по данным прокуратуры совершалось с 2008 по 2016 года. По ее версии, зять экс-президента Армении Микаэль Минасян лично и через родственников занимался легализацией имущества в особо крупном размере. Прокуратура утверждает, что Минасян, занимая госпосты, скрыл то, что он являлся бенефициаром 30% акций АО «Дзорагет Гидро», в результате получил 1,1 драмов дивидендов.

Еще 334 млн драмов, полученные в результате предпринимательской деятельности, Минасян смешал с другими доходами и легализовал их, указывает ведомство.

Минасян стал фигурантом уголовного дела по ст. 190 ч. 3 п. 1 УК Армении о легализации особо крупного имущества, полученного преступным путем, наказание по ней – лишение свободы на срок до 12 лет.