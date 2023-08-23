Шарль Мишель призывает как можно скорее провести диалог между Баку и карабахскими сепаратистами

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Глава Евросовета Шарль Мишель призывает как можно скорее провести диалог между представителями властей Азербайджана и сепаратистами Карабаха.

Об этом сообщил «Радио Свобода» источник в Брюсселе.

Председатель ЕС Шарль Мишель также заявил об отсутствии новых предложений по встрече, потому пока неизвестно, когда и где состоятся следующие переговоры.

Также Мишель принимает к сведению готовность азербайджанской стороны предоставить гуманитарную помощь по другим маршрутам, в том числе через Агдам, – добавил источник.