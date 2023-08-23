Шарль Мишель призывает как можно скорее провести диалог между Баку и карабахскими сепаратистами

Глава Евросовета Шарль Мишель призывает как можно скорее провести диалог между представителями властей Азербайджана и сепаратистами Карабаха.
Об этом сообщил «Радио Свобода» источник в Брюсселе.
Председатель ЕС Шарль Мишель также заявил об отсутствии новых предложений по встрече, потому пока неизвестно, когда и где состоятся следующие переговоры.
Также Мишель принимает к сведению готовность азербайджанской стороны предоставить гуманитарную помощь по другим маршрутам, в том числе через Агдам, – добавил источник.