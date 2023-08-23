СМИ: МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана

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МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Ранее турецкий МИД вызывал дипломата 18, 21, 22 августа.

«Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (23 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран», – сообщил собеседник агентства.