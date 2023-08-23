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В Иране от последствий пыльной бури пострадало 500 человек

В Иране от последствий пыльной бури пострадало 500 человек

Как минимум 488 человек получили травмы в результате песчаной бури, которая охватила провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Этот факт был подтвержден местными службами экстренной помощи, сообщает sputniknews.ru.

Согласно информации, за последние 48 часов более 488 человек обратились за медицинской помощью, и из них 64 человека остаются под наблюдением медицинских специалистов. Кроме того, один пациент скончался в больнице после происшествия, связанного с ухудшением горизонтальной видимости.

На данный момент горизонтальная видимость в некоторых районах Систана и Белуджистана составляет всего 300 метров из-за песчаной бури. Скорость ветра достигает 94 км/ч. Сотрудники служб экстренной помощи рекомендуют лицам, подверженным риску, оставаться дома, если это возможно, и надевать респираторные маски, если им приходится выходить на улицу.

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