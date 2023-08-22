Командующий ВКС РФ Суровкин отстранен от должности

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Генерала Сергея Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ).

Об этом написал бывший главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Суровикин пропал из публичного поля после истории с мятежом ЧВК «Вагнер». И, хотя генерал тогда одним из первых выступил с призывом подчиниться президенту России, Суровикину приписывали желание занять должность главы Генштаба в случае смены руководства военного ведомства.

Согласно информации, Суровикина оставили в распоряжении министерства обороны РФ.