Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно

539 Просмотров

В связи с распространившемся 21 августа в Telegram и других информационных ресурсах на русском языке видеообращением лица в военной форме, проживающего в городе Ханкенди Азербайджанской Республики и представившегося как Карен Матевосян, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было проведено расследование. Об этом говорится в информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

«В ходе расследования было установлено, что этот человек, обращаясь к лицам армянского происхождения, проживающим в Карабахском регионе, являющемся неотъемлемой частью нашей страны, незаконно назвал эту территорию «независимой республикой Арцах», открыто заявил, что является командиром незаконно созданного на нашей территории вооруженного формирования под названием «силы местной самообороны» и участвует в деятельности этих вооруженных формирований, призывал проживающих в Ханкенди и прилегающих населенных пунктах население армянского происхождения не бояться и, сплотившись, «вести борьбу против азербайджанцев», – говорится в информации Генпрокуратуры.

На основании вышеуказанного, 22 августа в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 283.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ведется расследование.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.