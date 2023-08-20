Футболист «Челси» усилил среднюю линию «Галатасарая»

«Галатасарай» объявил о переходе в команду полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.
Стамбульский клуб арендовал марокканца бесплатно с правом оформления полноценного трансфера без выплат, сообщает пресс-служба клуба.
В сезоне-2022/23 29-летний Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Yeni transferimiz Hakim Ziyech, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik’ta sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/6u9pU6Mkmw
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2023