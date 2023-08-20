Футболист «Челси» усилил среднюю линию «Галатасарая»

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«Галатасарай» объявил о переходе в команду полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

Стамбульский клуб арендовал марокканца бесплатно с правом оформления полноценного трансфера без выплат, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/23 29-летний Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.