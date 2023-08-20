В перестрелке в Запорожье между «кадыровцами» и дагестанцами погибли 20 человек

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Вслед за Мариуполем, «межэтническая» стычка произошла и в Михайловке Запорожской области. В результате стрельбы погибли более 20 россиян. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Как отмечает Маляр, межэтнические и межнациональные противоречия процветают не только в России, но и во временно захваченных ею украинских территориях.

«Так, в населенном пункте Михайловка во время съемок российского пропагандистского сюжета о чиновнике из числа «кадыровцев» военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в столкновение», – пишет заместитель министра обороны.

В результате конфликта, как отмечает Маляр, погибли 20 человек, около 40 получили огнестрельные ранения.