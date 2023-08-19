Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам

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Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 18 августа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

В течение дня на фронте произошло 30 боевых столкновений. На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении – в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. На Авдеевском направлении – в районе юго-восточнее и восточнее Новокалинова Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Войска РФ в течение суток нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.