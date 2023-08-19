Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Главное Армия

Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам

Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 18 августа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

В течение дня на фронте произошло 30 боевых столкновений. На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении – в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. На Авдеевском направлении – в районе юго-восточнее и восточнее Новокалинова Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Войска РФ в течение суток нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Теги:
Из этой рубрики
Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран
Армия

Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран

2023/08/19, 01:06
США разрешили Дании обучать украинских летчиков пилотированию F-16
Армия

США разрешили Дании обучать украинских летчиков пилотированию F-16

2023/08/19, 00:45
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам
Армия

Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам

2023/08/19, 00:29
Эксперты Die Zeit заявили о решающей фазе украинского контрнаступления
Армия

Эксперты Die Zeit заявили о решающей фазе украинского контрнаступления

2023/08/19, 00:22
Обучение первых пилотов ВСУ на F-16 завершится не ранее лета 2024 года
Армия

Обучение первых пилотов ВСУ на F-16 завершится не ранее лета 2024 года

2023/08/19, 00:02
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат
Армия

Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат

2023/08/18, 23:11
Украинцы захватили более 200 российских военнослужащих
Армия

Украинцы захватили более 200 российских военнослужащих

2023/08/18, 22:04
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек
Армия

Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек

2023/08/18, 20:24
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, а сепаратисты пытались передислоцироваться
Армия

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, а сепаратисты пытались передислоцироваться

2023/08/18, 14:18