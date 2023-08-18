Экс-глава МИД Азербайджана послал новый «план Лаврова» вслед за «русским кораблем»

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Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров на своей странице в Facebook высказался относительно слухов о предложениях главы МИД России по вопросу интеграции армян Карабаха в Азербайджан.

На днях сепаратист Тигран Петросян выложил на своей странице в Facebook проект интеграции армян Карабаха, который якобы представил 25 июля глава МИД Сергей Лавров.

«В сети со ссылкой на армянские источники широко тиражируется какой-то план Сергея Лаврова о предложениях по «интеграции Карабаха в Азербайджан». Уверен, что это попытка внедрить в наше общественное сознание следующие тезисы о том, что: «Карабах и его представители»- сторона переговоров; если сторона переговоров, то следовательно сторона конфликта; если ведутся переговоры, то это попытка «доурегулировать конфликт, который продолжается; если «РФ» делает предложение по тематике переговоров, то это означает её посредничество; посредничество РФ – это международный формат, который означает, что всевозможные договорённости получат уровень международного документа и гарантий, т.е. международный статус.

Все прописанные как бы преференции для нас не имеют никакой практической пользы, так как на первых же переговорах противная сторона заявит, что «мы за переговоры, но принцип должен быть один – право наций на самоопределение». И снова появится Минская группа, но с переговорной стороной, где вместо Армении будет «Нагорный Карабах». Поэтому если такие предложения есть на самом деле, то их надо посылать вслед за «русским кораблем», – написал Зульфугаров.