Зачем Марго Симоньян Одесса?

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Россия продолжает бить ракетами по городам Украины. География каждый раз разная. Но регулярно под ударом оказывается Одесса, причем не военные объекты, а жилые кварталы. «Жемчужина у моря» подвергалась атакам и в начале войны, и уже совсем недавно — в июле нынешнего года. Беспрецедентный по своим масштабам и жестокости удар был нанесен в ночь на 23 июля — с разрушенными жилыми домами, погибшими и ранеными среди мирного населения, с повреждением десятков исторических памятников мирового значения.

Бить по мирному населению, «повышая цену» войны для граждан Украины — давняя тактика России и ее «форпостов». Но именно после того варварского удара по Одессе внезапно размечталась в соцсетях небезызвестная Марго Симоньян: «Как же хочется в Одессу. Скорей бы уже». С более чем явным намеком на оккупацию города. А на захват Одессы Марго Симоньян намекает не в первый раз. Еще в апреле 2020 года, когда второй виток российской агрессии против Украины сочли бы плодом больного воображения, она в соцсетях уже намекала: «Пересматриваем в изоляции «Ликвидацию». Какой же блистательный сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно». Затем в интервью «ФАН», принадлежавшему еще не впавшему в немилость Пригожину, поясняла: «Одесса была и есть в русском смысловом пространстве, испокон веков была. Конечно, ее надо в нем сохранять». После чего добавила: «Мы и в Крым бы не поверили семь лет назад».

Начистоту говоря, планы захвата Одессы существовали у Кремля уже давно. Одессу еще весной 2014 года хотели превратить во «второй Донецк». Здесь возник палаточный городок приехавших из России сторонников «русского мира», и именно «личный состав» этого «городка» и спровоцировал столкновения 2 мая 2014 года, которые привели к пожару в «Доме профсоюзов». Кремль убедился, что настроения в Одессе вовсе не такие «пророссийские», как это виделось из Москвы, и перешел к «плану В»: не захватывать Херсон, Одессу, Николаев, отрезать Украину от Чёрного моря и пробивать коридор к молдавской Транснистрии. Потом об этих планах вспомнили уже во время нынешней войны, когда «Киев за три дня» не получился. И вот теперь их снова озвучивает Симоньян. Которую вряд ли интересуют жареные бычки. Одесса — это порт на Черном море, где Россия соперничает прежде всего с Турцией. А еще коридор к Транснистрии и поселку Колбасное с его складами оружия для тех частей советской армии, которым в «День М» предстояло прорываться с севера к Босфору. То есть и сепаратистский проект в Транснистрии, и планы захвата Одессы и Николаева имеют явный антитурецкий прицел.

Воздушные удары по Одессе, после которых Марго Симоньян опять размечталась об оккупации этого города, начались сразу же после срыва «зерновой сделки». Формально Москва называла их ответом на удар по Крымскому мосту. Однако украинские эксперты подчёркивали: такие масштабные удары надо готовить загодя, накопить ракеты, просчитать их будущие трассы и т.д. За время, прошедшее от удара по Крымскому мосту до налёта на Одессу, решить такую задачу вряд ли было возможно. А вот дату окончания «зерновой сделки» – 17 июля — знали заранее. Украинское зерно идёт на экспорт через Одессу не один десяток и не одну сотню лет. Для Украины пшеница, кукуруза, подсолнечное масло — важные статьи экспорта. Но «зерновая сделка» ещё и выводила на новый уровень влияние Турции. Еще накануне второго тура президентских выборов в Турции Москва развернула на Анкару информационную атаку, на уровне МИДа Турции предъявляли претензии по поводу поставок оружия Украине, одновременно на уровне военных экспертов вели «черный пиар» против турецких БПЛА «Байрактар». И то, как активничает на одесском направлении Симоньян, полностью укладывается в политические тренды. Где одним из первых звеньев был фильм «Ликвидация» с предотвращенным «вторжением бандеровцев» в Одессу.

Так что «одесские планы» Марго Симоньян касаются нас в значительно большей степени, чем кажется. Если российская медиа-тусовка вдруг начинает воспевать особый колорит какого-то уже не российского города, смакует его дворики, словечки, связанные с Россией страницы истории – вполне возможно, что за всем этим кроются планы будущей оккупации. Особенно если этот город противопоставляют остальной стране. «Русскоязычную» Одессу – остальной Украине. «Русскоязычный» Баку – остальному Азербайджану. И вот об этом нам тем более не стоит забывать.

А.Шакур