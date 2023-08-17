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Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Таким образом Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 11 августа. Тогда президент, объявляя о решении СНБО, сообщил, что поручил главкому Вооруженными силами Украины Валерию Залужному назначить на эти должности военных, побывавших в зоне боевых действий.

По результатам проверки военкомов в стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.

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