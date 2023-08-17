Постпредство РФ заявило, что навязанные извне схемы не заменят диалог Баку и Еревана

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Проблемы в отношениях Азербайджана и Армении должны решаться исключительно Баку и Ереваном, и никакие навязанные извне схемы не помогут, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки Совета Безопасности. Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят», – сказал он.

По его словам, РФ делает «все возможное по политико-дипломатическим каналам на всех уровнях и на земле по линии российского миротворческого контингента, чтобы не допустить гуманитарного бедствия в регионе».