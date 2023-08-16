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Главное Странности

В Беларуси узаконили ЧВК «Вагнер»

В Беларуси узаконили ЧВК "Вагнер"

В Белоруссии зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер», деятельностью которой заявлены образовательные услуги, следует из единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.

Компания зарегистрирована 4 августа Осиповичским райисполкомом в деревне Цель Могилевской области — она находится в 20 км от города Осиповичи. В качестве вида деятельности юрлица указаны «прочие виды образования».

В деревне Цель расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», уехавших в Белоруссию после попытки мятежа.

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В Беларуси узаконили ЧВК "Вагнер"
Странности

В Беларуси узаконили ЧВК «Вагнер»

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