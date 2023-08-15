Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек |
Найдены тела двух из 4 человек, утонувших в Хазарском районе (обновлено) |
Военным атташе в Азербайджане сообщили о провокациях армян (видео) |
Байрамов проинформировал Лаврова об армянских провокациях (обновлено) |
Армяне открыли огонь в направлении Гядабея |
Абдоллахиян: Напавший на посольство Азербайджана будет строго наказан |
Wolt Azerbaijan продолжает работу |
Миссия ЕС раскрыла ложь Армении |
В Шуше cреди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди |
Главное Общество

Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек

Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек

Испокон веков армяне для достижения своих гнусных намерений, руководствуясь национализмом, идеологией ненависти к соседнему тюркскому народу, планомерно совершали зверства. Армянам поэтапно удалось добиться захвата десятков тысяч квадратных километров территории Азербайджана, депортации сотен тысяч азербайджанцев с родных земель и создания искусственным путем различных территориальных единиц на оккупированных землях. В результате совершенных армянскими националистами геноцида, депортаций и военных преступлений против человечности, только в конце XX века было убито около 20 тысяч азербайджанцев.

Об этом заявил начальник особого следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

Он отметил, что после 44-дневной Отечественной войны по поручению президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях начался процесс поиска останков тел, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. «В результате поисков, проводимых с мая в Шуше, были обнаружены человеческие останки, принадлежащие как минимум 34 лицам. Предполагается, что эти останки принадлежат азербайджанцам, которые во время Первой Карабахской войны были взяты в плен и содержались здесь в качестве заложников. Азербайджанцы, содержавшиеся в Шушинской тюрьме, в тот период подвергались жестоким пыткам, были избиты, обезглавлены, убиты и здесь же захоронены. В результате проведенных на территории тюрьмы раскопок были обнаружены человеческие останки, принадлежащие, предположительно, 17 лицам. В настоящее время продолжается процесс поиска человеческих останков на освобожденных от оккупации территориях», – приводит «Азертадж» слова  Э.Тагиева.

Теги:
Из этой рубрики
Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек
Общество

Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек

2023/08/15, 23:06
В Гейгеле обрушился подвал здания, есть погибший (фото)
Общество

В Гейгеле обрушился подвал здания, есть погибший (фото)

2023/08/15, 22:53
Омбудсмен: Армения продолжает совершать преступные деяния
Общество

Омбудсмен: Армения продолжает совершать преступные деяния

2023/08/15, 22:45
Найдены тела двух из 4 человек, утонувших в Хазарском районе (обновлено)
Общество

Найдены тела двух из 4 человек, утонувших в Хазарском районе (обновлено)

2023/08/15, 21:41
Турецкие журналисты побывали на месте массового захоронения азербайджанцев в Шуше (фото)
Общество

Турецкие журналисты побывали на месте массового захоронения азербайджанцев в Шуше (фото)

2023/08/15, 20:19
Стражи порядка задержали в Ясамальском районе 25 наркодилеров (видео)
Общество

Стражи порядка задержали в Ясамальском районе 25 наркодилеров (видео)

2023/08/15, 19:33
Карабахские армяне на ППП "Лачин" (видео)
Общество

Карабахские армяне на ППП «Лачин» (видео)

2023/08/15, 18:15
Wolt Azerbaijan продолжает работу
Общество

Wolt Azerbaijan продолжает работу

2023/08/15, 18:03
Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставлять информацию о местонахождении массовых захоронений (фото)
Общество

Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставлять информацию о местонахождении массовых захоронений (фото)

2023/08/15, 16:39