Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек

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Испокон веков армяне для достижения своих гнусных намерений, руководствуясь национализмом, идеологией ненависти к соседнему тюркскому народу, планомерно совершали зверства. Армянам поэтапно удалось добиться захвата десятков тысяч квадратных километров территории Азербайджана, депортации сотен тысяч азербайджанцев с родных земель и создания искусственным путем различных территориальных единиц на оккупированных землях. В результате совершенных армянскими националистами геноцида, депортаций и военных преступлений против человечности, только в конце XX века было убито около 20 тысяч азербайджанцев.

Об этом заявил начальник особого следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

Он отметил, что после 44-дневной Отечественной войны по поручению президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях начался процесс поиска останков тел, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. «В результате поисков, проводимых с мая в Шуше, были обнаружены человеческие останки, принадлежащие как минимум 34 лицам. Предполагается, что эти останки принадлежат азербайджанцам, которые во время Первой Карабахской войны были взяты в плен и содержались здесь в качестве заложников. Азербайджанцы, содержавшиеся в Шушинской тюрьме, в тот период подвергались жестоким пыткам, были избиты, обезглавлены, убиты и здесь же захоронены. В результате проведенных на территории тюрьмы раскопок были обнаружены человеческие останки, принадлежащие, предположительно, 17 лицам. В настоящее время продолжается процесс поиска человеческих останков на освобожденных от оккупации территориях», – приводит «Азертадж» слова Э.Тагиева.