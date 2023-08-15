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Турецкий журналист: Мир должен увидеть зверства Армении и признать геноцид

Турецкий журналист: Мир должен увидеть зверства Армении и признать геноцид

Увиденное мною сегодня в Шуше встревожило меня. Здесь обнаружены могилы 17 азербайджанцев, убитых и захороненных армянами. Насколько мне известно, в течение 30 лет пропало без вести около 4 тысяч азербайджанцев. Надеюсь, что их судьбы прояснятся в ближайшее время.

Об этом сказал журналист турецкого телевидения Ülke TV Онур Джениклиоглу.

«Впервые приезжаю в Карабах. Пришел в ужас от увиденного здесь. В частности, в Агдаме я стал свидетелем разрушения домов, вандализма в отношении мечетей и достопримечательностей. Мир должен увидеть совершенные Арменией зверства и признать геноцид», – приводит «Азертадж» его слова.

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