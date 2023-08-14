Иран представил в России беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы

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Иран представил различные виды беспилотных летательных аппаратов, а также средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В частности, на стенде продемонстрированы БПЛА Arash, Ababil-5, Karrar, а также система радиоэлектронной борьбы Hunter-2, которая, как рассказали ТАСС, определяет беспилотники самолетного типа на расстоянии до 200 км. «Она не просто определяет, а работает вместе с системами поражения, причем любого рода, – сказал собеседник агентства. – Каждая из систем, которая тут представлена, имеет богатейший опыт боевого использования». Иран, как отметил один из представителей страны на стенде, открыт к сотрудничеству в оборонной сфере с Россией.

Кроме того, на стенде представлен БПЛА комбинированного типа Shahin, который является первым электронным беспилотником производства Ирана. Аппарат оснащен пятью электронными моторами и может находиться в движении два-три часа, максимальная высота полета – около 4 км.

Стенд Минобороны Ирана разделен на несколько зон, на которых в том числе показаны управляемые бомбы GB125, учебно-боевой самолет Yasin, катера, противокорабельный крылатый ракетный комплекс СМ-300.