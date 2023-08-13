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Азербайджан предоставит Украине партию роботов-саперов (видео)

Азербайджан предоставит Украине партию роботов-саперов (видео)

Азербайджан поставит в Украину партию роботов разминирования МЕМАТТ. Точное количество машин не уточняется, пишет «Военное обозрение».

МЕМАТТ (сокращение от «механическое оборудование для разминирования») Азербайджан получил из Турции, где они производятся, в количестве не менее 20 единиц для разминирования деоккупированных территорий в Карабахе.

Данный робот разминирования начал создаваться в 2019 году компанией ASFAT; менее чем через год новое изделие было уже готово.

MEMATT имеет стойкость к подрыву не менее 8 кг тротила. Дистанционное управление роботом осуществляется на дальности до 5 км.

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