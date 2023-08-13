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Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау

Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау

Министерство обороны РФ сообщает, что военнослужащие на патрульном корабле Черноморского флота «Василий Быков» открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море сухогруз «Сукра Окан».

Инцидент произошел 13 августа около 6:40 утра по московскому времени в юго-западной части Черного моря. Патрульный корабль обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и «не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов».

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля „Василий Быков“ был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих», — заявили в министерстве.

В ходе радиопереговоров, добавили в Минобороны, иностранное судно застопорило ход, после чего российские военные высадились на сухогруз и провели досмотр. Затем судно продолжило движение в порт Измаил.

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