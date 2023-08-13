Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау

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Министерство обороны РФ сообщает, что военнослужащие на патрульном корабле Черноморского флота «Василий Быков» открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море сухогруз «Сукра Окан».

Инцидент произошел 13 августа около 6:40 утра по московскому времени в юго-западной части Черного моря. Патрульный корабль обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и «не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов».

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля „Василий Быков“ был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих», — заявили в министерстве.

В ходе радиопереговоров, добавили в Минобороны, иностранное судно застопорило ход, после чего российские военные высадились на сухогруз и провели досмотр. Затем судно продолжило движение в порт Измаил.