ING прогнозирует снижение процентной ставки ЦБА

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Нидерландская корпорация международных банковских и финансовых услуг ING (Internationale Nederlanden Groep) обнародовала свой прогноз относительно денежной политики в Азербайджане.

Cогласно прогнозу ING, Центральный банк Азербайджана снизит процентную ставку с 9,0% до 8,5% до конца 2023 года.

В ING считают, что ЦБА в 2024-2025 годах еще больше смягчит свою денежную политику.

Согласно прогнозу корпорации, ЦБА снизит учетную ставку до 8,25% в 2024 году и до 7,25% в 2025 году.

В прогнозе также отмечается, что курс азербайджанского маната останется стабильным до 2026 года.

Эксперты корпорации считают, что курс азербайджанского маната по отношению к доллару США в 2023, 2024 и 2025 годах будет на уровне 1,70 манатов.