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Зеленский увольняет всех областных военкомов

Зеленский увольняет всех областных военкомов

В Украине уволят начальников всех областных военкоматов — их места займут вернувшиеся с фронта ветераны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны.

Он отметил, что сейчас в производстве находятся 112 уголовных дел против них, ещё 33 военкома находятся под подозрением: «Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили своё достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить систему комплектования».

Реализовать это решение должен главком ВСУ Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей территориальных центров комплектования будет проводиться проверка СБУ.

 

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