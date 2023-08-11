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«Ъ»: Дорога через Агдам в итоге будет открыта

«Ъ»: Дорога через Агдам в итоге будет открыта

Дорога через Агдам в итоге будет открыта.

Об этом заявил газете «Коммерсант» собеседник в российских госструктурах, знакомый с ситуацией в регионе.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал вариант, на который поначалу согласились было и азербайджанская сторона, и армянские жители Карабаха. Его суть состояла в том, чтобы открылась дорога через Агдам и по ней начался завоз всего необходимого посредством МККК. А ровно через сутки после начала движения в этом месте, согласно предложению Москвы, возобновилось бы и движение в Лачинском коридоре.

«Такой вариант был в высокой степени готовности»,— говорит источник «Ъ».

В Москве обстановку оценивают как очень сложную и считают, что Баку на уступки не настроен. При этом, отмечает источник, сепаратисты Карабаха также упираются.

Но, по его словам, карабахские сепаратисты потом выдвинули условие, чтобы Лачинская дорога открылась не через 24 часа, а сразу. Затем они заявили, что через Агдам не должны поставляться товары азербайджанского происхождения. Однако после задержания военного преступника Вагиф Хачатряна компромисса не получилось.

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