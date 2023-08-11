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Ливан и Кувейт запретили показ фильма «Барби»

Ливан и Кувейт запретили показ фильма "Барби"

Власти Ливана и Кувейта запретили показ фильма «Барби» Греты Гервиг, посчитав, что картина не соответствует моральным ценностям стран. Об этом сообщает Variety.

9 августа министр культуры Ливана Мухаммед Муртада заявил, что фильм Warner Bros. пропагандирует гомосексуальность и трансгендерность, а также противоречит моральным и религиозным ценностям ливанского общества. «Фильм <…> поощряет извращенность и смену пола, призывая к отказу от патриархата и высмеивая роль матерей, а также ставя под сомнение необходимость брака и создания семьи», — заявил Мортада, добавив, что возможный показ фильма имел бы наихудшие последствия для детей и молодежи Ливана.

Изначально планировалось, что премьера фильма на Ближнем Востоке состоится 19 июля — за два дня до выхода в кинотеатрах остальных стран мира. Теперь, по данным Variety, премьера «Барби» в Ливане может быть перенесена на 31 августа после того, как местные цензоры предложат правки к сценам ленты, связанным с ЛГБТ-тематикой.

Власти Кувейта запретили показ картины днем позже после Ливана, отметив, что «Барби» не соответствует моральным нормам страны и распространяет идеи, противоречащие традиционным ценностям. По словам министра информации и культуры  Кувейта Лафи ас-Субеи, до запрета власти были намерены все-таки разрешить показ, удалив из фильма некоторые сцены, которые поощряют непристойное поведение или искажают доминирующие в обществе ценности.

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Ливан и Кувейт запретили показ фильма "Барби"
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Ливан и Кувейт запретили показ фильма «Барби»

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