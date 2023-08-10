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Азербайджан заблокировал поставки птицеводческой продукции из Вологодской области

Азербайджан заблокировал поставки птицеводческой продукции из Вологодской области

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании данных Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) об эпизоотической обстановке в мире реализует меры по защите от заразных болезней животных, которые могут попасть на территорию нашей республики из других стран.

Как говорится в сообщении отдела Агентства по информационному обеспечению и инновационным решениям, по официальной информации ВОЗЖ, в Вологодской области Российской Федерации зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа.

В целях защиты территории республики от данной инфекции с учетом принципа зонирования введено временное ограничение на ввоз птицеводческой продукции, кормов, оборудования, используемого для убоя и переработки, с предприятий, расположенных в Вологодской области Российской Федерации, в радиусе 10 км от входящего в территориальную единицу хозяйства, где было зарегистрировано заболевание.

Вместе с тем для усиления контрольных мероприятий Государственному таможенному комитету поручено принять соответствующие меры в отношении транспортных средств, прибывающих с указанной территории либо въезжающих в нашу республику транзитом.

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