Азербайджан заблокировал поставки птицеводческой продукции из Вологодской области

153 Просмотров

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании данных Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) об эпизоотической обстановке в мире реализует меры по защите от заразных болезней животных, которые могут попасть на территорию нашей республики из других стран.

Как говорится в сообщении отдела Агентства по информационному обеспечению и инновационным решениям, по официальной информации ВОЗЖ, в Вологодской области Российской Федерации зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа.

В целях защиты территории республики от данной инфекции с учетом принципа зонирования введено временное ограничение на ввоз птицеводческой продукции, кормов, оборудования, используемого для убоя и переработки, с предприятий, расположенных в Вологодской области Российской Федерации, в радиусе 10 км от входящего в территориальную единицу хозяйства, где было зарегистрировано заболевание.

Вместе с тем для усиления контрольных мероприятий Государственному таможенному комитету поручено принять соответствующие меры в отношении транспортных средств, прибывающих с указанной территории либо въезжающих в нашу республику транзитом.