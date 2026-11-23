Ноябрь 2026 года принёс сразу две важные новости для транспортного будущего Южного Кавказа. Казахстан и Азербайджан договорились об основных условиях создания совместного грузового терминала в порту Алят, а в Грузии объявлен международный тендер на строительство железной дороги к глубоководному порту Анаклия. Эти события отражают общий процесс развития транспортных связей между Каспийским и Чёрным морями, в котором Алят и Анаклия всё теснее дополняют друг друга.

Несмотря на то, что эти проекты реализуются в разных странах, их будущее тесно связано. Аляту необходим надёжный выход к Чёрному морю, а Анаклии — стабильный поток грузов из Каспийского региона, Центральной Азии и Китая. Поэтому полноценное развитие одного порта трудно представить без другого. Их взаимодействие может не только укрепить Средний коридор, но и заметно повысить роль Южного Кавказа в торговле между Китаем, Центральной Азией и Европой.

Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в Аляте, примерно в 70 километрах к югу от Баку, уже занимает заметное место в транспортной системе Евразии. Его развитие отвечает не только интересам внешней торговли Азербайджана, но и стремлению страны стать крупным логистическим центром на пересечении международных маршрутов Восток Запад и Север Юг. Сегодня проектная пропускная способность порта составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч двадцатифутовых контейнерных эквивалентов в год. На следующем этапе эти показатели планируется увеличить до 25 миллионов тонн и 500 тысяч TEU. За январь и август 2026 года порт обработал более 5,5 миллиона тонн грузов и свыше 85 тысяч TEU. Эти результаты говорят о растущем интересе к каспийскому направлению, хотя дальнейшее увеличение перевозок потребует расширения инфраструктуры. При этом Алят развивается не только как морской терминал. Рядом формируется свободная экономическая зона, призванная объединить транспортные услуги, складское хозяйство, переработку продукции и экспортные производства. Таким образом, Азербайджан создаёт условия для превращения порта в крупный торговый и промышленный центр.

Однако по мере роста грузопотоков всё более актуальным становится вопрос их дальнейшего продвижения на запад. Увеличение перевозок через Каспий требует соответствующих возможностей железных дорог, автомобильных магистралей и черноморских терминалов. Именно здесь особую роль может сыграть Анаклия. Для Грузии строительство глубоководного порта Анаклия является одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних десятилетий. Его реализация позволит принимать более крупные морские суда, увеличить контейнерные мощности и укрепить позиции страны в черноморской торговле.

В 2026 году проект вступил в активную строительную фазу. Бельгийская компания Jan De Nul проводит дноуглубительные работы и занимается созданием гидротехнической инфраструктуры. Проект предусматривает глубину акватории до 17,5 метра и строительство волнолома протяжённостью 1376 метров. Завершение первой очереди намечено на 2029 год, а её пропускная способность должна составить не менее 600 тысяч TEU в год. Важным решением стало и изменение подхода к реализации проекта. В июле 2026 года правительство Грузии объявило о переходе к модели Landlord Port. Согласно этой модели, государство сохраняет контроль над основной портовой инфраструктурой, а частным инвесторам и операторам предоставляется возможность развивать отдельные терминалы и портовые услуги. При этом переговоры с китайским и сингапурским консорциумом в рамках прежней инвестиционной модели завершились без окончательного соглашения.

Не менее важным остаётся железнодорожное сообщение. 13 ноября 2026 года Грузинская железная дорога объявила международный тендер на строительство электрифицированной линии протяжённостью 17,7 километра, которая соединит Анаклию с существующей магистралью в районе села Хамискури. Стоимость проекта оценивается в 205 миллионов долларов, завершение работ намечено на 2029 год. Предусматривается также финансовая поддержка Всемирного банка. Значение этой железнодорожной линии трудно переоценить. Даже современный морской порт не сможет эффективно работать без надёжного сообщения с внутренними транспортными магистралями. Поэтому успех Анаклии во многом будет зависеть от модернизации грузинских железных дорог, развития автомобильной инфраструктуры и повышения эффективности пограничных переходов.

Главное преимущество Алята и Анаклии заключается в том, что они естественным образом дополняют друг друга. Через Алят поступают грузы из Центральной Азии, пересекающие Каспийское море, а Анаклия в перспективе сможет обеспечить их дальнейшее продвижение через Чёрное море в Европу. Между двумя портами проходит сухопутная транспортная сеть Азербайджана и Грузии. По сути, речь идёт о формировании единой транспортной оси между Каспийским и Чёрным морями.

В дальнейшем было бы целесообразно объединить возможности двух портов в рамках согласованной коммерческой системы. Единые подходы к тарифам, регулярные графики контейнерных перевозок, электронный документооборот и взаимодействие международных логистических операторов могли бы сделать маршрут более привлекательным для грузоотправителей. Ведь для компании, отправляющей контейнер из Китая или Казахстана в Европу, важнее не количество построенных портов, а стоимость доставки, соблюдение сроков и сохранность груза. Поэтому конкурентоспособность маршрута Алят-Анаклия будет зависеть прежде всего от способности Азербайджана и Грузии предложить международному рынку единую, надёжную и экономически выгодную логистическую услугу.

Перспективы двух портов тесно связаны и с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. По оценкам Всемирного банка, при необходимых инвестициях и повышении эффективности перевозок грузопотоки по этому направлению к 2030 году могут вырасти втрое, а время доставки — сократиться вдвое. Одновременно прогнозируется увеличение торговли между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией на 37%, а между этими странами и Евросоюзом на 28%. Разумеется, речь идёт о возможных результатах, достижение которых потребует согласованных усилий всех участников маршрута.

Развитие Алята и Анаклии открывает возможности не только для перевозки грузов, но и для создания новых производств и логистических центров. Азербайджан уже идёт по этому пути, развивая свободную экономическую зону рядом с портом. Грузия также могла бы использовать потенциал Анаклии для привлечения предприятий и инвестиций.

В результате между Каспийским и Чёрным морями может сформироваться полноценное экономическое пространство, где страны будут зарабатывать не только на транзите, но и на переработке товаров, их хранении и экспорте. К такому сотрудничеству могут присоединиться государства Центральной Азии, а Китай, Турция и европейские компании способны поддержать его инвестициями, технологиями и деловыми связями.

Однако развитие этого направления связано и с определёнными рисками. Если порты будут расширяться быстрее, чем расти грузопотоки, часть мощностей останется невостребованной. Если же перевозки увеличатся без модернизации железных дорог, возникнут задержки и дополнительные расходы. Не стоит забывать и о конкуренции с маршрутами через Суэцкий канал и северными направлениями. Для грузоотправителей решающими остаются стоимость и сроки доставки. Поэтому одного стратегического положения Южного Кавказа недостаточно. Средний коридор должен быть ещё и экономически привлекательным.

Сохраняются и финансовые, и политические риски. Крупные проекты требуют серьёзных инвестиций, а международная напряжённость, санкции и ситуация с безопасностью на Чёрном море могут осложнять перевозки и сдерживать инвесторов. Поэтому Азербайджану и Грузии важно развивать транспортную систему с учётом возможных изменений в мировой торговле. Одним из шагов могла бы стать совместная программа до 2035 года, которая позволит согласовать развитие портов, модернизацию железных дорог и рост грузопотоков. Такой подход поможет двум странам укрепить сотрудничество и эффективнее использовать возможности Среднего коридора. Не менее полезным стало бы укрепление взаимодействия между портовыми администрациями, железнодорожными операторами и государственными структурами. Согласованные тарифы, цифровые документы и сокращение времени прохождения грузов способны заметно повысить привлекательность маршрута.

Важным направлением может стать и совместное продвижение транспортных возможностей Азербайджана и Грузии на рынках Китая, Центральной Азии и Европы. Крупным грузоотправителям необходимо предлагать понятные условия, конкурентоспособные цены и надёжную организацию перевозок. При этом развитие портов должно сопровождаться инвестициями в склады, логистические центры, автомобильные терминалы, железнодорожные мощности и промышленные зоны. Именно такой подход позволит Азербайджану и Грузии постепенно выйти за рамки обычного транзита и занять более заметное место в международных производственных и торговых связях. Алят и Анаклия в этом случае станут не просто двумя портами на разных морях, а основой более тесного экономического сотрудничества, от которого во многом может зависеть будущее всего Южного Кавказа.

Если Алят станет мощными каспийскими воротами, а Анаклия современным выходом к Чёрному морю, Южный Кавказ получит шанс занять принципиально новое место в экономической архитектуре Евразии. Но реализовать этот шанс удастся лишь тогда, когда развитие двух портов будет сопровождаться согласованной транспортной политикой, промышленными инвестициями и долгосрочной стратегией взаимодействия Азербайджана и Грузии.