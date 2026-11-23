Между Азербайджаном и Италией подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству с третьими странами в сфере критически важного сырья.

Кроме того, состоялся обмен семью документами, в том числе меморандумами о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и итальянской компанией Leonardo S.p.A. о сотрудничестве в области высокопроизводительных вычислительных систем и искусственного интеллекта; между итальянской компанией Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и Азербайджанским фондом развития бизнеса о развитии делового и инвестиционного сотрудничества; между ЗАО Baku Steel Company, Dismas Trading S.r.l. и Edgar H. Greenham & Co. S.r.l. о содействии экспорту продукции местной промышленности; между Ассоциацией производителей строительной продукции Азербайджана и компанией FINCO о расширении сотрудничества в сфере строительства и промышленности строительных материалов; между компаниями IVECO и Azteximport об укреплении сотрудничества в секторе общественного транспорта; между SIMEST S.p.A. и Итало-азербайджанской торговой палатой об укреплении торгового, инвестиционного и делового сотрудничества между двумя странами, сообщает АПА.

Также состоялся обмен договором между ООО Nort West Construction и компанией FALORNI TECH S.R.L. о модернизации Гарадагского стекольного завода.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, Агентством поощрения инвестиций и экспорта Азербайджанской Республики и Итальянским торговым агентством о расширении торговых и инвестиционных связей и продвижении инвестиционных проектов.