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Украинцы отбили вражеские атаки на трех направлениях

Украинцы отбили вражеские атаки на трех направлениях

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских войск на Бахмутском, Авдеевском и Купянском направлениях. В течение суток на фронте произошло 22 боевых столкновения.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, сегодня российские захватчики нанесли два ракетных и 28 авиационных удара, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

«На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, отбили атаки противника на окраинах Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области», – сообщили в украинском Генштабе.

В то же время враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки. Кроме того, от артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Россияне нанесли авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. На этом направлении россияне, в частности нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

«На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области», – говорится в сообщении и отмечается, что захватчики также нанесли авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и спорного и Веселого Донецкой области.

«На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов», – говорится в сообщении.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки, Львова, Камышан Херсонской области, а артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

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