В Конгрессе США призвали прекратить финансирование Украины

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Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала американские власти прекратить финансирование Украины, имея собственные проблемы с армией. Об этом она написала в Twitter.

«Мы даже не закончили финансирование наших собственных Вооруженных сил, а администрация президента Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить больше средств в Украину», — заявила конгрессвумен.

Она назвала неправильным и нелепым распределение Вашингтоном 6,2 миллиарда долларов, обнаруженных при переоценки отправленной Украине военной помощи из-за бухгалтерской ошибки в Пентагоне.