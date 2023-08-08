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Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности (обновлено, видео)

Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности (обновлено, видео)

20:54 Переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, 73-летнего переводчика VHS-эпохи скорая привезла в больницу, где ему диагностировали затруднение дыхания из-за заболевания сердца и сосудов. Накануне Володарский скончался

***

18:29 На 74-м году жизнь скончался ведущий радиостанции «Говорит Москва» и легендарный переводчик Леонид Володарский. Об этом сообщили родственники артиста радиостанции «Говорит Москва».

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем», — рассказали близкие ведущего.

Сообщается, что долгое время Володарский боролся с тяжелой болезнью. Прощание с актером озвучки состоится 11 августа.

Леонид Володарский озвучил множество зарубежных фильмов и анимационных проектов. Именно его гнусавым голосом говорили персонажи в зарубежных лентах 90-х годов, а его прозвучавшие в картинах фразы в дальнейшем уходили в народ. Переводчик выступал в качестве сценариста и ведущего 10-серийного телефильма «Разведка, о которой знали немногие», а также являлся автором детектива «Снег из Центральной Америки».

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