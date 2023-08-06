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Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая

Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая

Соединённые Штаты направили четыре эсминца в район Аляски для наблюдения за кораблями России и Китая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что манёвры являются ответом Соединённых Штатов на приближение 11 кораблей России и США к американским территориальным водам.

«Воздушные и морские силы под нашим командованием провели операции по обеспечению обороны Соединённых Штатов и Канады», — говорится в заявлении Северного командования США.

Авторы статьи уточняют, что для слежения за кораблями были использованы четыре эсминца США и самолёт P-8 «Посейдон».

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