Украина ударила по мостам в Чонгаре и Гениченске (фото)

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В районе Чонгара (административной границе Крыма и Херсонской области) и Гениченска Херсонской области прогремели мощные взрывы. Известно о «прилетах» по мостам, сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Местные жители предполагают, что взрывы прогремели в районе мостов, соединяющих Арабатскую стрелку с материковой частью», – пишет пресс-служба.

В свою очередь Telegram-канал Крымский ветер сообщает что, один из взрывов раздался на Чонгарском мосту. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне утверждают о нескольких ударах по конструкции.

«Кажется, «хорошие русские», которые направляются на отдых в оккупированный Крым и обратно, почувствуют всю «радость», которую принесла их страна на нашу землю. Реальность на ТОТ – вовсе не то, что им показывают по телевизору», – пишет Федоров.

Российские паблики утверждают, что был зафиксирован прилет по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. В общей сложности летело 12 ракет, 9 из которых ПВО российских оккупантов якобы удалось сбить.