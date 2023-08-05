Обезврежена банда, ввозившая наркотики в страну (видео)

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Продолжаются операции сотрудников МВД по пресечению незаконного оборота наркотических средств. Очередная группировка, которая контрабандой ввозила наркотики из Ирана в страну, была выявлена и обезврежена сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, сообщают в пресс-службе ведомства.

У них изъята крупная партия наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении членов банды избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-розыскные, следственные мероприятия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Баку, были задержаны Наиг Гаджиев (1987 г.р.), а также ранее судимые – Юсиф Гусейнов (1990 г.р.) и Рамид Абдуллаев (1985 г.р.).

У подозреваемых было изъято: 21 кг сильнодействующих наркотических средств, 4 кг опиатов, 41 кг сушеной марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 7 кг метамфетамина, в общей сложности 73 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 1500 таблеток «метадон».

Выяснилось, что Н.Гаджиев, Ю.Гусейнов и Р.Абдуллаев по предварительному сговору с целью заработка доставляли наркотические средства и психотропные вещества из придорожного тайника на территории Гарадагского района для частного лица от гражданина Ирана по прозвищу «Рза».