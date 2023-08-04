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Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска

Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска

Поразить большой десантный корабль российского флота «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска в РФ мог морской беспилотник Magura V5. Об этом после подрыва 4 августа сообщили The New York Times и украинский Focus.

Журналисты подчеркивают, что Magura V5 – одно из последних пополнений флота военно-морских беспилотников Украины, и он был представлен на выставке оборонной промышленности в Стамбуле.

Создатели беспилотника говорят, что он может двигаться со скоростью до 77 км/час и нести полезную нагрузку до 320 кг.

The New York Times обращает внимание, что расстояние между украинской Одессой и российским Новороссийском составляет примерно столько же, как радиус действия морского беспилотника – 450 морских миль (чуть больше 800 км).

Опрошенные Focus эксперты предполагают, что Magura V5 (если это был он) могли быть запущены как через Черное море (полностью), так и через акваторию Азовского моря, которое полностью контролирует страна-агрессор, и пройти под Крымским мостом, об усилении защиты которого говорили россияне.

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