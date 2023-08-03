Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения |
Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении |
Журналисты из США посетили в Губе Мемориальный комплекс геноцида (фото) |
Алиев в ходе переговоров со старшим советником Госдепа коснулся нормализации отношений с Ереваном (видео) |
В ОИС поддержали инициативу Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди |
Украинская армия продвигается к Мелитополю |
Байрамов обвинил Армению в препятствовании передачи гумпомощи в Карабахский регион |
Хачатурян допрошен в связи с Мешалинским геноцидом |
МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна |
Главное Армия

Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении

Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности разрушают планы врага и наносят ему потери на Купянском, а также Лиманском направлениях. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

«Весь день работал в органах управления и воинских частях, которые выполняют задачи на наиболее активных участках фронта», – рассказал Сырский.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, его работа была посвящена актуальным проблемам увеличения темпов наступления, перспективам дальнейших действий и решению вопросов, которые мешают успешно выполнить поставленные задачи.

Сырский рассмотрел вопросы адекватного реагирования на наступательные действия врага, повышения эффективности огневого поражения, борьбы с дронами и обеспечения украинских воинов. Также он встретился с младшими командирами, представителями сержантского корпуса Вооруженных Сил, вручил военным награды и подарки.

«Состоялся откровенный разговор по всем проблемам, которые требуют срочного решения. Для этого определил конкретные задачи соответствующим должностным лицам», – добавил Сырский.

Как отметил командующий Сухопутных войск, несмотря на активные наступательные действия врага на Купянском и Лиманском направлениях, украинские воины продолжают срывать его планы и наносить ему существенные потери в личном составе и технике, а также уменьшать его наступательный потенциал.

«На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая победу!», – отметил Сырский.

Теги:
Из этой рубрики
Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении
Армия

Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении

2023/08/03, 21:24
В армию России набрали более 231 тыс. контрактников (видео)
Армия

В армию России набрали более 231 тыс. контрактников (видео)

2023/08/03, 21:10
В Турции появилась первая женщина-адмирал
Армия

В Турции появилась первая женщина-адмирал

2023/08/03, 19:13
Новые назначения в военном руководстве Турции
Армия

Новые назначения в военном руководстве Турции

2023/08/03, 18:29
Украинская армия продвигается к Мелитополю
Армия

Украинская армия продвигается к Мелитополю

2023/08/03, 18:14
Достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос
Армия

Достигнуто формирование боеспособных воинских частей коммандос

2023/08/03, 17:28
Начальник Генштаба посетил подразделения, созданные в рамках концепции НАТО (фото)
Армия

Начальник Генштаба посетил подразделения, созданные в рамках концепции НАТО (фото)

2023/08/03, 17:22
Характеристики «Бобров», которые кошмарят Москву
Армия

Характеристики «Бобров», которые кошмарят Москву

2023/08/03, 01:05
В течение суток произошло 33 боестолкновения между Украиной и Россией
Армия

В течение суток произошло 33 боестолкновения между Украиной и Россией

2023/08/03, 00:51